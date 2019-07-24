Тина Канделаки продюсирует "Порно"

Многостаночница Тина Канделаки продолжает пробовать себя в качестве продюсера сериалов. Она уже успела поработать над мини-серией для СТС, а теперь представила онлайн-проект – он выйдет на сервисе "Амедиатека" в следующем году.

Тема очень спорная: жизнь порноактеров. Не мудрствуя лукаво, сериал назвали "Порно". В главной роли звезда последних сезонов "Интернов" Аглая Тарасова.

Комментарии под трейлером на YouTube, мягко говоря, не очень положительные. "А-ха-ха! "Знатоки" медиа-индустрии не в состоянии сделать даже промо-ролик, который бы привлёк внимание людей к сериалу, который посвящён порно. ПОРНО, КАРЛ! Да школьник снимающий ролики по майнкрафту, для трёх своих друзей наберёт больше просмотров! Ну вы и мусор, *****! Очевидно, что из передачи "Самый умный", сама Тина уроков не вынесла, а следовало бы...", "Наши творцы это сплошь цари Мидасы. Только у него все в золото превращалось, а у творцов в гавно...", "******, ничем не отличается от обычного говносериала по ТНТ, кроме слова "порно", "Сериал будет скучнее, чем русское порно...Даже качество съемки хуже. Вполне себе такое уг с телеканала Россия... Так плохо дизайн ПорнХаба еще не использовали..".

Вероятно, авторов российского "Порно" вдохновил успех проекта HBO "Двойка", в котором рассказывается о расцвете порно-индустрии в Нью-Йорке в 70-х годах. Сериал получил благосклонные отзывы как критиков, так и зрителей и был продлен на второй сезон.