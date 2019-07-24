15 Августа 2020
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Общество Пермский край
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

Суд по делу о гибели в шахте девяти рабочих начинается в Соликамске с продления арестов

В Соликамске начинается суд по делу о гибели в шахте девяти рабочих, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вечером 22 декабря 2018 г. произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки нашли тела девяти погибших.

В рамках уголовного дела арестованы горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, горный мастер Андрей Купряшкин и инженер по охране труда I категории в компании "УС-30" Святослав Седов.

Рассмотрит дело судья Юрий Анфалов. Первое заседание начнётся в 11.00 25 июля. На нём рассмотрят ходатайство о продлении ареста подсудимых.

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Суд по делу о гибели в шахте девяти рабочих начинается в Соликамске с продления арестов

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Теги: шахта, Соликамск, СКРУ-3, пожар, смерть девяти рабочих



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