Екатеринбург накрыл туман, а жители жалуются на запахи гари и лекарств

Сегодня утром в Екатеринбурге появился туман, а жители жалуются на различные запахи.

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О том, что туман сегодня накроет отдельные районы Свердловской области, ранее сообщал Уралгидрометцентр. В воздухе ощущается запах гари, а в соцсетях жители пишут, что утром "пахло йодом", "как в больнице" и "хлоркой".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, по данным, поступившим из территориального центра мониторинга окружающей среды, пожаров в границах города нет, а загрязнение воздуха в норме.

В ситуации собирается разобраться управление Роспотребнадзора. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с утра поступило уже порядка шести жалоб от жителей различных районов Екатеринбурга на разные запахи: гари, лекарств и других. Специалистами будут проводиться замеры воздуха, чтобы установить, есть ли какие-либо превышения.

Напомним, на минувшей неделе от жителей уральского поселка Нейво-Рудянка стали поступать жалобы на запах газа. Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование, однако никаких нарушений в работе системы газоснабжения выявлено не было. После этого управление Роспотребнадзора решило проверить работу местного предприятия.