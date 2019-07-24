"Нужно действовать сейчас": Росприроднадзор заявил об угрозе "экологического Чернобыля"

Росприроднадзор заявил о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области, который был признано банкротом в 2017 году.

В ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".

"Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии, - заявила Радионова. - Фактически, это территория экологической катастрофы".

Она отметила, что собственники выкачали из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

Кроме того, в корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, а в скважины, из которых выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы.

Радионова подчеркнула, что предпринимать все необходимые меры нужно уже сейчас, в противном случае "мы получим такой "экологический Чернобыль".Росприроднадзор уже обратился в правительство.

Напомним, об угрозе повторения чернобыльской катастрофы говорят и в Москве. К этому может привести строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Жители столицы и эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ объемом 60 тыс. тонн.

Еще один источник радиоактивной угрозы общественники видят в планах по застройке территории рядом с Курчатовским институтом: над учреждением, где проводятся засекреченные исследования, связанные с выполнением гособоронзаказа, "нависнут" четыре жилых небоскреба.