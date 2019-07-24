После трагедии в Хабаровском крае в Прикамье проверят все палаточные лагеря

После трагедии в палаточном лагере в Солнечном районе Хабаровского края, проверят аналогичные места отдыха, расположенные в Прикамье, сообщили Накануне.RU в региональном минсоцразвития.

Напомним, в результате пожара в палаточном городке погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трёхдневный траур. По 1 млн руб. получат семьи погибших.

Проверка палаточных лагерей Прикамья началась 23 июля. Сотрудники министерства проведут её вместе с краевыми управлениями Роспотребнадзора, МВД, МЧС.