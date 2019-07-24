15 Августа 2020
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Общество Пермский край
детский лагерь &quot;Салют&quot; (2016) | Фото: пресс-служба прокуратуры СО

После трагедии в Хабаровском крае в Прикамье проверят все палаточные лагеря

После трагедии в палаточном лагере в Солнечном районе Хабаровского края, проверят аналогичные места отдыха, расположенные в Прикамье, сообщили Накануне.RU в региональном минсоцразвития.

Напомним, в результате пожара в палаточном городке погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трёхдневный траур. По 1 млн руб. получат семьи погибших.

Проверка палаточных лагерей Прикамья началась 23 июля. Сотрудники министерства проведут её вместе с краевыми управлениями Роспотребнадзора, МВД, МЧС.

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После трагедии в Хабаровском крае в Прикамье проверят все палаточные лагеря

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Теги: палаточные лагеря, проверка, министерство социального развития Пермского края, надзор



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