15 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
Мисс Москва 2015 Оксана Воеводина (2019) | Фото:Instagram.com

Адвокат бывшего короля Малайзии подтвердил развод султана с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной

Ситуация вокруг "Мисс Москва 2015" Оксаны Воеводиной (26) продолжает накаляться. Ранее стало известно, чтос девушкой развелся бывший король Малайзии Мухаммад V Фарис (49). Пикантности ситуации придавал тот факт, что буквально месяц назад Воеводина родила супругу ребенка (им она, кстати, была беременна уже во время свадьбы в ноябре 2018 года, что тоже довольно необычно для мусульманской страны, каковой является Малайзия).

После появления сообщений о разводе Оксана опубликовала в своем блоге милые признания в любви Мухаммаду, написала, что вовсе они не развелись, а счастливы втроем со своим первенцем.

Между тем, сингапурское издание The Straits Times со ссылкой на адвоката Мухаммада сообщило, что экс-король Малайзии и султан штата Келантан все же развелся. Более того: он намекнул, что отцовство новорожденного "пока не подтверждено".