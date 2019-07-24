Европейские трейдеры заявили о нестабильности "Нафтогаза"

Долги "Укртрансгаза" за поставленный для технических нужд газ угрожают стабильности компании, заявила Европейская федерация энерготрейдеров. Ситуация ставит под вопрос надежность поставок в Европу, говорится в письме, отправленном на имя главы "Нафтогаза".

В июне "Укртрансгаз" заявил о 12 несостоявшихся аукционах компании на закупку газа с поставкой в июле-декабре, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений. По оценке компании, причиной стал дефицит ее средств и несвоевременные расчеты по уже заключенным договорам закупок газа. Долг по ним достиг 4,1 миллиарда гривен (155 миллионов долларов). Оператор украинской ГТС говорил и об угрозе чрезвычайной ситуации.

После этого технический газ по внутренним договоренностям предоставил "Нафтогаз", но это не восстановит доверие рынка. "Укртрансгаз", говорится в письме. Следствием сложившейся ситуации, указывают трейдеры, станет снижение уверенности в украинском рынке, в том числе в возможности хранения газа в хранилищах Украины для последующей поставки, и значительно уменьшит желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны, пишет "Прайм".

При этом продолжение несанкционированного отбора газа может привести к дальнейшей нестабильности украинской ГТС и перебоям в транспортировке газа через Украину.

Ранее руководство "Нафтогаза" заявляло, что Украине следует готовиться к прекращению транзита газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что Киев рискует вообще оказаться без газа, если не заключит контракт на его прямую поставку.