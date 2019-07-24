В Челябинске активистку оштрафовали за плакат с "Планом Даллеса против СССР"

Активисты движения "Стоп-ГОК" подверглись административному преследованию.

Две женщины разместили у себя на страницах в соцсетях записи, сделав репост, которые признаны экстремистскими, сообщили Накануне.RU собственные источники в силовых структурах Челябинской области.

Одна из женщин разместила на своей стене в "Вконтакте" текст "Плана Даллеса по уничтожению СССР (России)" - в 2015 году суд признал этот материал экстремистским. Другая женщина "репостнула" стихотворение, которое тоже признано экстремистским.

Каждая женщина по решению суда обязана заплатить штраф - по 1 тыс. руб.