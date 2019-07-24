15 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, Знамя Победы, флаг СССР (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске активистку оштрафовали за плакат с "Планом Даллеса против СССР"

Активисты движения "Стоп-ГОК" подверглись административному преследованию.

Две женщины разместили у себя на страницах в соцсетях записи, сделав репост, которые признаны экстремистскими, сообщили Накануне.RU собственные источники в силовых структурах Челябинской области.

Одна из женщин разместила на своей стене в "Вконтакте" текст "Плана Даллеса по уничтожению СССР (России)" - в 2015 году суд признал этот материал экстремистским. Другая женщина "репостнула" стихотворение, которое тоже признано экстремистским.

Каждая женщина по решению суда обязана заплатить штраф - по 1 тыс. руб.

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В Челябинске активистку оштрафовали за плакат с "Планом Даллеса против СССР"

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Теги: Стоп-ГОК, экстремизм, посты, соцсети, штраф, суд



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