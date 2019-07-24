15 Августа 2020
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туман дорога (2007) | Фото: Накануне.ru

Тюмень накрыл смог из-за пожаров в Югре и Красноярском крае

Сегодня ночью Тюмень окутал смог. Жители города также сообщают о запахе гари, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент на территории региона действует один природный пожар: в Вагайском районе. Его площадь составляет 0,07 га. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщают, что на задымленность пожар в Вагайском районе никак не может влиять.

"Мы связываем появление дымки и запаха гари с большой площадью пожаров в Красноярском крае. Там площадь пожаров более 500 тыс. га. До этого у нас шли дожди, а вчера была хорошая погода. По данным Росгидрометцентра, ветра идут с севера. В Омске, Томске также идет задымление и это тоже связано с пожарами в Красноярском крае", - сообщил руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько.

карта лесных пожаров(2019)|Фото: fires.ru

Отметим, что в соседнем с Тюменью Ханты-Мансийском автономном округе также действуют лесные пожары. По данным департамента природных ресурсов за 23 июля, в Югре было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 314 га.

Добавим, что ранее Тюмень накрывало смогом от лесных пожаров в июле 2016 г.

Екатеринбург сегодня также затянуло дымкой, горожане жалуются на запах гари, лекарств и химии

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Тюмень накрыл смог из-за пожаров в Югре и Красноярском крае

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Теги: смог, туман, лесные пожары, запах гари



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