Тюмень накрыл смог из-за пожаров в Югре и Красноярском крае

Сегодня ночью Тюмень окутал смог. Жители города также сообщают о запахе гари, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент на территории региона действует один природный пожар: в Вагайском районе. Его площадь составляет 0,07 га. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщают, что на задымленность пожар в Вагайском районе никак не может влиять.

"Мы связываем появление дымки и запаха гари с большой площадью пожаров в Красноярском крае. Там площадь пожаров более 500 тыс. га. До этого у нас шли дожди, а вчера была хорошая погода. По данным Росгидрометцентра, ветра идут с севера. В Омске, Томске также идет задымление и это тоже связано с пожарами в Красноярском крае", - сообщил руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько.

Отметим, что в соседнем с Тюменью Ханты-Мансийском автономном округе также действуют лесные пожары. По данным департамента природных ресурсов за 23 июля, в Югре было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 314 га.

Добавим, что ранее Тюмень накрывало смогом от лесных пожаров в июле 2016 г.

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