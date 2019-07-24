15 Августа 2020
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Политика За рубежом
коллаж, Россия, США, флаги, страны, санкции, белоголовый орлан, бурый медведь (2018) | Фото: Накануне.RU

Мюллер даст показания в Конгрессе по "российскому делу" - ждать новых санкций?

24 июля бывший спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, даст показания в Конгрессе по этому делу.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что считает недопустимым, чтобы экс-руководитель аппарата бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера Аарон Зибли выступал вместе с ним на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США в среду. Об этом американский лидер написал во вторник на своей странице в сети Twitter. Президенту не понравилось, что "антитрамповскому прокурору позволят помогать Роберту Мюллеру отвечать на вопросы в Конгрессе, никогда раньше о подобном не слышал".

Наблюдатели предполагают, что "Рашагейт" может стать новым поводом для введения санкций против РФ. Однако доктор исторических наук, депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин считает, что американцам никакого реального повода для введения санкций не надо, политика экономического удушения России, а по сути экономическая война и так ведется, а все остальное – это лишь поиски самых простых предлогов.

"Подул ураган – значит, у русских есть климатическое оружие. И пойди докажи, что у нас ни желания, ни способностей это делать нет. Суд Линча, доказательств никаких не нужно предъявлять, судят толпой, и все мощи современных средств пропаганды ежедневно много лет долбят одно и то же, что Россия – враг человечества. И конечно, они через какое-то время начинают в это верить. На горячую войну они не решаются, потому что знают мощность наших ракетно-ядерных сил – и никогда на это не решатся, а вот попробовать удушить Россию экономически, попробовать дискредитировать ее – на это они способны", – отметил Вячеслав Тетекин в интервью Накануне.RU.

Роберт Мюллер(2019)|Фото: cnbc.com, Getty Images

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Мюллер даст показания в Конгрессе по "российскому делу" - ждать новых санкций?

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Теги: Роберт Мюллер, санкции, Вячеслав Тетекин



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