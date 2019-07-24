В Нижневартовске следователи ищут виновников нелегального сброса опасных отходов в водоохранную зону реки Вах

Следователи ищут виновников нелегального сброса опасных отходов в водоохранную зону реки Вах в Нижневартовском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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По версии следствия, неизвестные осуществили захоронение запрещенных опасных химических отходов – нефтешлама и бурового шлама, относящихся к четвёртому классу опасности, с нарушением установленных правил. Они размещены на земле в водоохраной зоне реки Вах Нижневартовского района. Это угрожает здоровью людей и окружающей среде.Расследуется уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных отходов". Взяты пробы.

Напомним, в начале июля югорские общественники передали в уральское полпредство обращение по поводу многолетней свалки буровых шламов и нефтяных отходов в водоохранной зоне реки Вах. Проблема не решена с 2015 г., хотя суды уже вынесли решение о необходимости ликвидации свалки. Тема обсуждалась на экологическом совещании в уральском полпредстве. Советник полпреда на общественных началах Алексей Багаряков отметил, что в водоохранной зоне находится порядка 300 тыс. т нефтяных отходов, суд обязал администрацию Нижневартовского района провести рекультивацию еще в 2015 г..