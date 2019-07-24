"Игра престолов" оказалась самым популярным у россиян сериалом

Названы самые популярные у россиян сериалы. Опрос, проведенный "Левада-центром", показал: первое место занимает "Игра престолов" (27%), на втором – "Шерлок" (25%), "бронза" у "Доктора Хауса" (24%). В пятерку популярных сериалов также вошел "Чернобыль" и "Остаться в живых" (по 22%), передает "Интерфакс".

Выяснилось, что "Доктор Хаус" покоряет больше женских сердец (женская аудитория больше), а "Игра престолов" – шоу для мужчин.

Исследование показало, что большинство россиян смотрели хотя бы один зарубежный сериал (62%). Однако 35% их не смотрят вообще. Среди тех, кто ежедневно пользуется интернетом, не смотрят иностранные сериалы 23%, а среди тех, кто не пользуется — 62%, отмечает "Коммерсант".

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах из 50 регионов.

Ранее опрос "Левада–центра" показал, что самой популярной формой досуга у россиян является просмотр фильмов и сериалов. Среди опрошенных 70% заявили, что занимаются этим не реже одного раза в неделю.