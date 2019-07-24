СМИ: В аэропортах могут появиться платные курилки

Помещения для курения могут вернуться в аэропорты, в первом чтении Госдума уже приняла законопроект об их появлении. Но ко второму чтению в документе могут появиться весьма серьезные изменения. Как сообщают "Известия", вход в курилку может стать платным. Так, зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов считает, что стоимость входа в такую зону должна составлять 50-100 руб.

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами, — подчеркнул Федот Тумусов. — Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 руб.". На эти деньги, по мнению парламентария, аэропорты смогут обустраивать курительные комнаты, которые должны обладать герметичностью, не должны соединяться с другими общественными пространствами, оборудуются вытяжками.

"Известия" ранее посчитали, что оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани обойдется в 2 млн руб.