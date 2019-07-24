В разбившемся в Италии вертолете было двое россиян. Они погибли

Двое российских граждан погибли близ итальянского острова Горгона, разбившись на вертолете Robinson 66. За штурвалом была женщина, она погибла, как и ее пассажир. Сейчас прокуратура итальянского города Ливорно устанавливает личности жертв.

"Пока обнаружено только тело женщины, вертолетом управляла она. Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа", - передает слова представителя ведомства ТАСС.

Следователи указывают на то, что на борту разбившегося частного вертолета Robinson 66 было только два человека, которым и принадлежала эта машина. Они летели с озера Комо на остров Сардиния в Олбию, но после небольшой остановки в провинции Масса-Каррара вертолет рухнул в море у острова Горгона. По сведениям РИА Новости, мужчине было 37 лет.

Известно, что на место крушения вылетели сотрудники национального управления по безопасности полетов. Они подключатся к расследованию причин, которые привели к катастрофе, передает "Российская газета".