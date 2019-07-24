15 Августа 2020
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медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутаты предложили приравнять звонок в скорую к согласию на медицинскую помощь

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что звонок в скорую нужно приравнять к согласию на оказание медицинской помощи. По его словам, сегодня врач не может сразу начать вмешательство, поскольку он должен получить добровольное информированное согласие. Это распространяется и на реанимацию.

Согласно статистике, на получение информированного согласия уходит 12 минут. "Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее",— отметил Морозов.

По его словам, если человек без сознания, нужно оказать медицинскую помощь, если это необходимо. В настоящее время медики не могут этого делать.

Данные инициативы обсудят на осенней сессии Госдумы, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что самыми востребованными врачами у жителей российских городов-миллионников оказались офтальмологи и гинекологи. А вот альтернативная медицина и гомеопатия интересуют наших соотечественников все меньше. Таковы данные исследования компании 2ГИС. Специалисты изучили состояние сферы медуслуг и составили топ-5 самых разыскиваемых специалистов.

Аналитики отмечают, что больше всего растет количество центров приема медицинских анализов (среди организаций, оказывающих медуслуги). Их догоняют диагностические центры, многопрофильные клиники и стоматологии. Именно в этих сферах за последние три года открылось больше всего новых точек.

Оказалось, что чаще всего россияне нуждались в услугах офтальмологов — они понадобились 237 тыс. пользователей. На втором месте с небольшим отрывом идут запросы от тех, кто искал гинекологов (222 тыс. пользователей). Далее следуют отоларингологи (179 тыс. пользователей) и неврологи (115 тыс. пользователей). Замыкают пятерку ортопеды и травматологи (83 тыс. пользователей).

Лидер рейтинга недавно сменился: ещё три года назад гинекологи были самыми востребованными врачами.

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Депутаты предложили приравнять звонок в скорую к согласию на медицинскую помощь

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Теги: скорая, медицина, врачи



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