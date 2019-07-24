В Тюмени пройдет реконструкция военного сражения

Тюменская областная общественная организация "Союз морских пехотинцев" в рамках реализации национального проекта "Культура" проведет военно-историческую реконструкцию, посвященную победоносному сражению Великой Отечественной войны - форсированию реки Свирь.

Оно знаменательно тем, что в нём участвовали земляки - бойцы 368-й стрелковой дивизии, сформированной в городе Тюмени осенью 1941 года. За образцовое выполнение заданий командования при форсировании реки Свирь, прорыв сильно укрепленной обороны противника и проявленные личным составом мужество и доблесть Указом Президиума Верховного совета СССР от 2 июля 1944 года дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени.

Жители и гости города увидят живой урок истории о подвиге тюменских военных в годы Великой Отечественной войны: форсирование реки, высадка десанта, захват и освобождение побережья, а также будет представлена военная техника времен войны, выставка вооружения, концертная программа.

Мероприятие состоится на Набережной реки Тура в День города 27 июля в 19:30.