Екатеринбург попал в пятерку самых цветочных городов России

В России составили рейтинг самых цветочных городов России.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "Турстат", исследование проведено ко Дню флориста.

Специалисты провели интернет-опрос на тему: в каком городе самые красивые и интересные цветочные композиции на улицах, площадях, пешеходных зонах, в скверах и парках.

В первую пятерку самых "цветочных" городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.

За Москву как самый цветочный город России отдали 35% голосов, за Санкт-Петербург - 26%, за Казань - 14%, за Екатеринбург и Нижний Новгород - по 9%.

Начиная с 2009 года, 24 июля флористы России отмечают профессиональный праздник, выставляя лучшие свои работы, которые порой можно назвать произведениями искусства, отдельными салонами и студиями проводятся мастер-классы. Считается, что труд флористов был востребован ещё в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов, сообщает calend.ru.