15 Августа 2020
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Экономика В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Маркировка минералки начнется в 2020 году

Минпромторг планирует эксперимент по маркировке минеральной воды.

Он стартует в 2020 году. Это связано с большим процентом подделок. "В следующем году мы можем как минимум запустить эксперимент, а может быть даже уже и ввести обязательную маркировку",— сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что маркировка не приведет к росту цен на минералку, сообщает РИА "Новости".

Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что около 80% минеральной воды, которая продается на прилавках российских магазинов, является подделкой.

По ее словам, большая часть воды в магазинах сегодня непонятного происхождения. Матвиенко также отметила, что около 30 компаний, которые делали воду "Ессентуки", запретили, так как у них не было доступа к соответствующим скважинам, а потому они не могли использовать этот товарный знак. Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду. Как предполагается, это предотвратит производство и оборот контрафактной продукции в стране.

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Маркировка минералки начнется в 2020 году

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Теги: минералка, вода, маркировка



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Ранее 03.07.2019 03:01 Мск Роспотребнадзор предложил маркировать минералку

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