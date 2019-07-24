15 Августа 2020
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Политика В России
цик центральная избирательная комиссия выборы голосование (2007) | Фото: цик

Начинается прием заявлений о голосовании по месту пребывания

Прием заявлений от избирателей, которые в единый день голосования 8 сентября хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, начинается в российских регионах.

"Механизм "Мобильный избиратель" будет применен на выборах высших должностных лиц в 16 регионах, на основных выборах депутатов законодательных собраний субъектов РФ и на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Кроме того, "Мобильный избиратель" будет применяться на довыборах депутатов законодательных (представительных) органов субъектов РФ, где на основных выборах уже применялся этот механизм", - сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Подача заявлений продлится до 4 сентября. Прикрепиться к избирательному участку можно будет в любом территориальном избиркоме, многофункциональном центре или на едином портале госуслуг, сообщает ТАСС.

8 сентября в единый день голосования в России пройдут 16 губернаторских кампаний, предстоит доизбрать депутатов Госдумы в четырех субъектах, также будут проходить десятки кампаний по выборам депутатов в региональные/местные представительные органы власти.

По понятным причинам, руководители "партии власти" на местах сегодня озабочены отбором и выдвижением наиболее ресурсных кандидатов на выборах от "Единой России", тем более что рейтинг партии за последние несколько лет серьезно просел. Многие выдвиженцы предпочитают вообще-то не афишировать свою связь с "ЕР", потому как партия в результате целого ряда непопулярных решений ("пенсионная" и "мусорная" реформы, повышение НДС и т.д.) стала по-настоящему "токсичной" для избирателя.

Как сообщалось ранее, в Кремле ожидают проблем от губернаторских выборов. Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится "на особом положении", при том, что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника врио губернатора Александра Беглова.

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Начинается прием заявлений о голосовании по месту пребывания

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Теги: голосование, выборы



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