Володин потребовал извиниться перед россиянами

Демонстрируемое грузинским властями негативное отношение к России недопустимо, учитывая существующие экономические, туристические и исторические связи двух стран.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнив о недавней ситуации, возникшей во время проведения заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которая запланировала свою работу в зале пленарных заседаний парламента Грузии.

По словам Володина, "для Грузии Россия много делает", а доля участия РФ в товарообороте Грузии, в ее туристической индустрии, - это около 20% ВВП республики. "И вот такое отношение, конечно, недопустимо. Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила", - отметил спикер Госдумы РФ.

Он заявил о том, что руководство, президент страны Саломе Зурабишвили "должны извиниться" перед российскими гражданами за высказывания о якобы агрессии со стороны РФ и оккупации грузинских территорий, сообщает ТАСС.

Между тем, в Грузии уже подсчитали, что страна могла бы потерять в случае введения Россией полного эмбарго около 4 млрд лари ($1,5 млрд).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности жителей России.

"Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии", - отметил министр.

Лавров отметил, что отношения властей Грузии и оппозиции - внутреннее дело страны, Москва не собирается вмешиваться в этот процесс.