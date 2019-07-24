Установлен прожиточный минимум за I квартал 2019 года

Министерство труда утвердило величину прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 года.

Она установлена на уровне 10 тыс. 753 руб. Для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 руб., пенсионеров - 8 тыс. 894 руб., детей - 10 тыс. 585 руб.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в России хотят повысить прожиточный минимум на душу населения, с таким предложением выступил Минтруд, сославшись на необходимость такого решения из-за повышения цен на продукты питания, говорится в сообщении на портале проектов нормативных правовых актов.

Прожиточный минимум предложено увеличить на 4%.

"Установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11 тыс. 185 руб., для трудоспособного населения - 12 тыс. 130 руб., для пенсионеров - 9 тыс. 236 руб., для детей - 11 тыс. 4 руб.", - говорится в документе.