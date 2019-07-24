В Донбасс переброшен украинский спецназ из-за беспорядков после выборов

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области.

Как сообщили в ведомстве, это необходимо для стабилизации ситуации во время подсчета голосов на выборах в Верховную раду.

Спецназ отправили на вертолете. Тем временем, полиция взяла под усиленную охрану избирательный участок № 50 в Покровске, где произошли столкновения. Это случилось после того, как наблюдатели обнаружили расхождения в протоколах, которые были у них и членов избирательной комиссии.

Возле здания стали собираться активисты, начавшие устанавливать палатки и раскладывать шины, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, в новой Верховной раде Украины впервые будет представлено однопартийное большинство, причем сформированное совершенно новой партией - "Слуга народа". Также 76% депутатов будут новичками (323 из 424), которые никогда не заседали в парламенте. Это тоже наибольший результат. В 1994 году было более 80%, но тогда "незалежный" парламент избирался впервые и после советского. Накануне.RU собрало интересные факты о новом украинском парламенте.

После обработки 96% бюллетеней, т.е. практически по окончательным данным, президентская "Слуга народа" набирает 253 места в Раде. Это существенно больше предыдущего рекорда, установленного в 2012 году Партией регионов (185). По спискам и одномандатным округам "Слуга народа" также достигла наибольшего результата за всю историю Украины - 43% и 129 (в 2012 году у "регионалов" было 34% и 113 мажоритарщиков). Она также победила в наибольшем количестве регионов - всех, кроме Луганской, Донецкой и Львовской областей.