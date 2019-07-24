15 Августа 2020
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: www.med-plast.com.ua

Глава ФБР заявил о российском вмешательстве в выборы

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что российские власти продолжают вмешиваться в избирательные процессы США.

"Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния", – заявил Рэй, выступая в Конгрессе.

По его словам, Москва не прекратила вмешательство, поскольку ее в "достаточной мере" не сдерживают, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале июня президент США назвал причину ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой. По словам американского лидера, все испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал возможные контакты предвыборного штаба кандидата от республиканцев с Кремлем.

Трамп заявил, что у Штатов и лично у него могут быть хорошие отношения с Россией, но они испорчены "фальшивой охотой на ведьм".

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Глава ФБР заявил о российском вмешательстве в выборы

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Теги: ФБР, США, вмешательство в выборы



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Развитие сюжета:

Ранее 02.10.2019 15:32 Мск "Обязательно будем это делать". Путин раскрыл план России по вмешательству в американские выборы

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