Глава ФБР заявил о российском вмешательстве в выборы

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что российские власти продолжают вмешиваться в избирательные процессы США.

"Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния", – заявил Рэй, выступая в Конгрессе.

По его словам, Москва не прекратила вмешательство, поскольку ее в "достаточной мере" не сдерживают, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале июня президент США назвал причину ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой. По словам американского лидера, все испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал возможные контакты предвыборного штаба кандидата от республиканцев с Кремлем.

Трамп заявил, что у Штатов и лично у него могут быть хорошие отношения с Россией, но они испорчены "фальшивой охотой на ведьм".