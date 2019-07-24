В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим в лагере детям

Трехдневный траур объявлен сегодня в Хабаровском крае по погибшим в результате пожара в палаточном лагере детям.

В регионе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные и мероприятия и программы.

Напомним, в результате трагедии погибли четверо детей. По факту пожара заведено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки.

Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис") Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Семьям погибших детей выплатят по 1 млн руб.