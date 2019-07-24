15 Августа 2020
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(2004) | Фото

Мораторий на льготы для нефтяников может затормозить разработку новых месторождений

Решение президента Владимира Путина о введении моратория на новые налоговые льготы для нефтяных компаний логично, поскольку просьбы от нефтяников о новых преференциях поступают регулярно, а число выпадающих доходов от разработок конкретных месторождений оценивается в сотни миллиардов. Однако, по мнению экспертов, существует риск, что некоторые проекты так и не будут реализованы, передает корреспондент Накануне.RU.
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О необходимости приостановить введение новых преференций для нефтяных компаний в Министерстве финансов РФ заявляли еще в октябре 2018 г. По словам руководителя департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, льготируется уже более половины запасов нефти. На одном только Самотлорском месторождении налоговые льготы составляют 350 млрд руб. "Роснефть" также попросила льготы для Приобского месторождения. В Минфине оценивали выпадающие доходы от предоставления таких льгот в 460 млрд руб. за десять лет.

Льготные режимы для компаний, добывающих нефть, лишают бюджет притока средств, но существуют участки, которые нефтяники не станут разрабатывать без преференций, говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

"Сам бюджет не резиновый, чтобы предоставлять массу льготных условий, но в ряде случаев проекты так никогда и не станут рентабельными просто из-за сложности разработки и добычи. И на участках со сложнейшими географическими и климатическими условиями без государственной поддержки будет не справиться - частные компании туда просто не придут, "гиганты" - попробуют так или иначе задействовать господдержку. Но раз это решение принято на уровне президента, рассуждать как будто больше и не о чем - мораторий будет введен в любом случае, комфортно это сектору или нет", - сообщила Накануне.RU Анна Бодрова.

Аналитик по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанк Андрей Полищук в разговоре с корреспондентом Накануне.RU также отметил, что в отсутствие налоговых льгот некоторые проекты попросту не будут разрабатываться. А, следовательно, и поступлений в бюджет ждать не стоит. При этом, по словам эксперта, каждый проект на предмет необходимости и эффективности налоговых льгот нужно оценивать отдельно.

"Но очевидно, что большинство новых проектов находится в новых регионах, где инфраструктура не подготовлена, или, по крайней мере, ее гораздо меньше, чем в Западной Сибири. Соответственно, строительство новой инфраструктуры требует больше капитальных вложений, и чтобы эти капитальные вложения отбить экономически, чтобы развитие проекта было обосновано, скорее всего, нужны льготы под большинство проектов", - заявил аналитик.

Напомним, поручение о введении моратория глава государства дал после совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли. Он будет действовать недолго - до конца 2019 г. До 1 декабря правительство должно определить экономическую эффективность освоения месторождений.

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Мораторий на льготы для нефтяников может затормозить разработку новых месторождений

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Теги: налоговые льготы, нефть, месторождения



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