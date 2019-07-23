Военные Северной Кореи захватили судно с российскими рыбаками

В Японском море военные Северной Кореи захватили российское судно с рыбаками, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на замглавы Северо-Восточной рыболовной компании Сергея Седлера.

Седлер сообщил, что все произошло рано утром 17 июля. Северокорейские пограничники на ходу высадились на рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8".

Известно, что на борту находятся 15 граждан России, а также два гражданина Южной Кореи. Судно шло в Японское море для добычи краба.

Всех находящихся на борту людей отправили в КНДР. Моряков держат в каютах, где, по сообщению Седлера, дважды в день жестко допрашивают и обыскивают. Капитана судна, его помощника и двух южнокорейцев отправили под арест в гостиницу.

Интересный факт - дипломаты российского посольства в Пхеньяне смогли посетить судно лишь 23 июля, спустя почти неделю после инцидента. В КНДР говорят, что судно и моряков задержали якобы из-за незаконного пересечение границы.

Однако такую границу, называемую еще "зоной военного охранения", Северная Корея установила произвольно в 50 морских милях от берега. Никаких официальных данных в международных документах о возможности создания такой зоны нет.