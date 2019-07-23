После хабаровской трагедии власти Зауралья попросили жителей сообщать о несанкционированных палаточных лагерях

Власти Курганской области после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае обратились к жителям Зауралья с просьбой сообщать о деятельности незаконных палаточных лагерей на территории региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел ночью 23 июля. Огонь уничтожил 20 палаток. В лагере находились 189 детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. Жертвами трагедии стали четверо детей - это девочки 11-12 лет.

"В Куртамышском районе на базе лагеря "Лазурный" скоро начнет работу единственный палаточный лагерь, созданный в соответствии со всеми требованиями к безопасности детей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

На установку таких палаточных лагерей имеют право лишь те организации, которые входят в Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Зауральские чиновники просят граждан позвонить по телефонам в Кургане 60-07-36 и 46-31-74, если они знают о расположении где-то в области несанкционированного палаточного лагеря.