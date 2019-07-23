17 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Владимир Путин на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержаны мужчины, которые "заминировали" кортеж Путина

В Екатеринбурге силовики задержали двух мужчин, которые в пьяном виде "заминировали" кортеж президента России Владимира Путина, об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В день приезда главы государства в Екатеринбург 9 июля двое ранее судимых мужчин выпивали и решили "проверить бдительность" свердловских полицейских. Они взяли коробку из-под обуви, положили в нее бутылку и камни, сверху обмотали проводами и положили на дорогу по пути в аэропорт "Кольцово", по которой должен был ехать Путин.

"Мужчин задержали на следующий день после инцидента, их вычислили по камерам видеонаблюдения. На допросе они отметили, что хотели проверить оперативность полиции", - отметил Горелых.

Сейчас по факту действий мужчин проводится проверка.

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В Екатеринбурге задержаны мужчины, которые "заминировали" кортеж Путина

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Теги: Екатеринбург, задержание, кортеж, Владимир Путин, минирование, бомба, муляж



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