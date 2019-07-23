17 Августа 2020
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Происшествия В России За рубежом
Максим Дадашев (2019) | Фото:twitter.com

В США после страшного боя скончался российский боксер Дадашев

В США умер профессиональный боксер из Питера Максим Дадашев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные 28-летний Максим выстоял 11 раундов в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, потом тренер выбросил на ринг полотенце.

После Дадашев потерял сознание и был доставлен в больницу, ему сделали трепанацию черепа, однако это не помогло.

У боксера произошел отек мозга.

Дадашеву было 28 лет, на его счету 11 побед. Карьеру профессионального боксера он начал в 2016 году.

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В США после страшного боя скончался российский боксер Дадашев

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Теги: Максим Дадашев, бой, США, гибель



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