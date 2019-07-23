На Южном Урале по факту гибели 15-летнего подростка при падении в шахту возбуждено уголовное дело

После гибели 15-летнего подростка на Южном Урале возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, трагедия произошла днем 22 июля возле села Новобурановка.

Мальчик с друзьями гулял возле карьера рядом с селом и упал в недействующую шахту. От полученных травм несовершеннолетний умер.

"Установлено, что шахта числится на балансе одного из предприятий. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они будут проверять кто именно из должностных лиц был ответственным за безопасность объекта", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.