"Зарегистрировать всех невозможно": как прошла встреча главы ЦИК с независимыми кандидатами в Москве

Во вторник, 23 июля в Москве прошла встреча председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой с независимыми кандидатами в Мосгордуму. На встречу пришли 14 кандидатов, среди них – Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Иван Жданов, Юлия Галямина и другие.

Памфилова назвала митинги законным правом граждан, но отметила, что они никак не повлияют на работу Центризбиркома, вспомнив последнюю протестную акцию.

"Центризбирком — это "не политический орган", а "эффект митингов на решения — ноль", — отметила госпожа Памфилова.

Также она заявила, что попросит Мосгоризбирком допустить его представителей на рассмотрение жалоб незарегистрированных кандидатов. По ее словам, любые сомнения комиссий нужно трактовать "в пользу кандидатов". Глава ЦИК призвала Московскую избирательную комиссию "действовать в интересах москвичей".

Сергей Митрохин предложил регистрировать всех кандидатов, кто собрал необходимое количество подписей. "Чтобы мы могли соревноваться на честных выборах", — сказал он.

Памфилова заявила, что зарегистрировать всех невозможно, сославшись на действующее законодательство. "Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно о него спотыкаемся", — сказала она.

Элла Памфилова сообщила, что кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы, подчеркнув, что подавать жалобы в Центризбирком лучше после Мосгоризбиркома.

Глава ЦИК сказала, что не может выполнить требование участников отправить в отставку Валентина Горбунова, добавив, что может лишь рекомендовать это.

По итогам первого этапа избирательной кампании на сегодня зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Отказы получили из-за превышения забракованных подписей избирателей независимые кандидаты по разным округам Москвы: Иван Жданов, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, Любовь Соболь, Илья Яшин.

20 июля на проспекте Сахарова митинг "За допуск на выбор" собрал по разным оценкам от 20 до 23 тысяч человек. Незарегистрированные кандидаты заявили, что будут проводить акции у здания мэрии Москвы до конца недели.