14 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Константин Боровой (2019) | Фото: Википедия, Dmitry Rozhkov

Бывший депутат Госдумы попросил убежища в США

Константин Натанович Боровой, депутат Госдумы второго созыва и бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи, попросил политического убежища в США. Об этом он заявил "Голосу Америки".

По словам Борового, с 2014 года, когда он перебрался в Штаты, "начали твориться совершенно странные вещи": за ним была организована слежка, ему предлагали начать бизнес.

"Я решил на всякий случай попросить политического убежища. К сожалению, я не смогу ездить в Россию лет пять", - сказал он.

По словам оппозиционера, он уехал из России в спешке, так как думал, что его могут убить.

Боровой - российский предприниматель и политик, депутат государственной думы 2-го созыва (1995—2000 г.), экс-председатель Партии экономической свободы (1992—2003 г.), председатель политической партии "Западный выбор" (с 17 марта 2013 г.), которую создавал вместе с Валерией Новодворской. С именем Борового связано убийство лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Перед смертью тот вел переговоры с Боровым, а российские спецслужбы установили местонахождение Дудаева по его мобильному телефону.

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Бывший депутат Госдумы попросил убежища в США

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Теги: Константин Боровой, политическое убежище



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