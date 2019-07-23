На "Уфалейникеле" опасаются, что завод разберут на металлолом

На "Уфалейникеле" опасаются, что площади предприятия могут выкупить на металлолом. Об этом главе Челябинской области Алексею Текслеру сообщил заместитель главного инженера Дмитрий Исковцев, передает корреспондент Накануне.RU.

В программе визита главы региона посещение "Уфалейникеля" не было запланировано, но Алексей Текслер решил лично посетить бывшее градообразующее предприятие.

"Я специально к вам заехал, потому что все проблемы, которые сегодня есть в городе, связаны с закрытием предприятия", - подчеркнул он.

Сейчас завод не работает, но производственные мощности сохранены.

"На сегодняшний момент осталось все из оборудования. Нет мародёрства", - доложил представитель завода.

На предприятии открыто конкурсное производство, объявлены торги.

"Мы ищем инвесторов, кто-то хочет купить небольшой участок, кто-то хочет запустить производство, но глобального инвестора нет. Мы видим только небольшие частные компании, которые хотели бы взять какие-то отдельные куски от производства", - рассказал заместитель главного инженера.

"Какого-то якорного инвестора нет, несмотря на [статус города] ТОСЭР?" - поинтересовался Алексей Текслер.

"Планировалось, что изначально будет якорный интересант - московская компания, которая хотела взять весь комплекс. Но после затяжных процедур банкротства они передумали. Сейчас у нас есть небольшие инвесторы, но они готовы взять только части. Мы с ними неоднократно встречались. Они готовы зайти на аукцион, но у нас проблема с банками-кредиторами, которые затягивает процедуру банкротства", - рассказали главе региона.

Аукционные торги назначены на 26 июля, уже подано шесть заявок. Должно состояться судебное заседание по банкротству, если оно будет отложено, тогда торги придётся отменить.

Потенциальные инвесторы готовы создать на производственной площадке порядка 400 новых рабочих мест.

В связи с этим Алексей Текслер поручил вице-губернатору Егору Ковальчуку взять ситуацию на контроль и встретиться с конкурсным управляющим.

"Нам нужно перезапустить площадку. Разберитесь и доложите мне", - поручил он.

Также представители завода озвучили свои опасения, что некоторые потенциальные инвесторы хотят зайти на площадку за металлолом, который можно продать.

"Металлоломщики вокруг нас ходят, но мы их не пускаем. Но есть такая опасность", - сообщили представители завода.

"Есть свердловская фирма, которая хочет выкупить на металл", - рассказала глава города.

"Вы посмотрите, чтобы не получилось так, что металл вывезут и все на этом закончится", - поручил Алексей Текслер.

Главе региона предложили на уровне областного правительства провести совещание с инвесторами, чтобы они презентовали свои проекты.

"Нам нужно площадку перезапустить. Статус ТОСЭР был сделан, чтобы здесь восстановилось какое-то производство. Площадка производственная есть, коммуникации есть, электричество и газ есть", - обозначил Алексей Текслер.

Районные чиновники отчитались, что рассылали потенциальным инвесторам письма, провели 26 встреч.

"Я уже ругался. На "Иннопроме" были, и никакой рекламы наших ТОСЭРов не было. Хотя у нас был целый павильон. Письма разослать хорошо, но где качественная работа? Письма сейчас не всегда читают, а такие площадки надо использовать", - подчеркнул он.