14 Августа 2020
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Политика В России В бывшем СССР ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Счет на десятки тысяч: в ДНР еще больше ускорилось получение паспортов РФ и подача заявлений

На сегодняшний день российские паспорта в упрощенном порядке получили 5 тыс. 285 жителей ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу миграционной службы МВД республики. Еще около 30 тыс. подали заявления, но включая ЛНР, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. Из них большинство приходится на заявления из ДНР.
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Также 13 тыс. жителей ДНР записались в электронную очередь на подачу документов, заявил сегодня генеральный директор ГП "Почта Донбасса" Денис Неудачин.

Напомним, прием в гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР начался 14 июня. Вначале он шел медленно из-за проблем с доставкой в Россию, но затем существенно ускорился. Сейчас он пошел еще быстрее. В среднем за прошедший период паспорта получают около 150 человек в день, не считая выходных, однако в настоящее время в день его получают более 200 человек. В таком темпе к концу года в ДНР будут проживать около 40 тыс. граждан России.

В настоящее время получили паспорта РФ, ожидают получения или будут подавать для этого документы 35-40 тыс. человек только в ДНР. Причем эти цифры сдерживаются возможностями миграционной службы ДНР. Сообщается, что она работает над увеличением штата для приема документов на гражданство РФ и числа пунктов для этого. Период записи на прием в миграционную службу по электронной очереди для подачи документов продлен до трех месяцев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

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Счет на десятки тысяч: в ДНР еще больше ускорилось получение паспортов РФ и подача заявлений

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство РФ



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