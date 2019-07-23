Счет на десятки тысяч: в ДНР еще больше ускорилось получение паспортов РФ и подача заявлений

На сегодняшний день российские паспорта в упрощенном порядке получили 5 тыс. 285 жителей ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу миграционной службы МВД республики. Еще около 30 тыс. подали заявления, но включая ЛНР, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. Из них большинство приходится на заявления из ДНР.

Также 13 тыс. жителей ДНР записались в электронную очередь на подачу документов, заявил сегодня генеральный директор ГП "Почта Донбасса" Денис Неудачин.

Напомним, прием в гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР начался 14 июня. Вначале он шел медленно из-за проблем с доставкой в Россию, но затем существенно ускорился. Сейчас он пошел еще быстрее. В среднем за прошедший период паспорта получают около 150 человек в день, не считая выходных, однако в настоящее время в день его получают более 200 человек. В таком темпе к концу года в ДНР будут проживать около 40 тыс. граждан России.

В настоящее время получили паспорта РФ, ожидают получения или будут подавать для этого документы 35-40 тыс. человек только в ДНР. Причем эти цифры сдерживаются возможностями миграционной службы ДНР. Сообщается, что она работает над увеличением штата для приема документов на гражданство РФ и числа пунктов для этого. Период записи на прием в миграционную службу по электронной очереди для подачи документов продлен до трех месяцев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.