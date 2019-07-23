14 Августа 2020
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Элла Памфилова, встреча с оппозицией (2019) | Фото: Накануне.RU

Элла Памфилова отказалась прийти на встречу с избирателями около мэрии Москвы

Выдвиженец в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь во вторник пригласила председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову на встречу с избирателями от независимых кандидатов у здания мэрии Москвы.

"Я очень прошу вас присутствовать, как гражданина Российской Федерации, эти встречи законны", - сказала Любовь Соболь.

Госпожа Памфилова отказалась, сказав, "не при этих условиях и не сейчас".

Напомним, Соболь отказали в регистрации кандидатом на выборы.

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Элла Памфилова отказалась прийти на встречу с избирателями около мэрии Москвы

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Теги: Элла Памфилова, Любовь Соболь



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 20:21 Мск "Зарегистрировать всех невозможно": как прошла встреча главы ЦИК с независимыми кандидатами в Москве

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