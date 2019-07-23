Элла Памфилова отказалась прийти на встречу с избирателями около мэрии Москвы

Выдвиженец в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь во вторник пригласила председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову на встречу с избирателями от независимых кандидатов у здания мэрии Москвы.

"Я очень прошу вас присутствовать, как гражданина Российской Федерации, эти встречи законны", - сказала Любовь Соболь.

Госпожа Памфилова отказалась, сказав, "не при этих условиях и не сейчас".

Напомним, Соболь отказали в регистрации кандидатом на выборы.