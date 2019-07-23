Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС структуре олигарха Мельниченко

Сегодня "Энел Россия" (56% компании принадлежит итальянской группе Enel) опубликовало результаты внеочередного общего собрания акционеров, которое прошло днем ранее в заочной форме. Единственным вопросом повестки стало одобрение крупной сделки по продаже угольной электростанции Рефтинской ГРЭС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Энел Россия", компания выступает в качестве продавца, а АО "Кузбассэнерго", дочерняя компании ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК) - в качестве покупателя. В итоге более 90% принявших участие в голосовании акционеров одобрили цену сделки, которая составляет не менее 21 млрд руб. без НДС и предполагает возможность корректировок на величину до 5%.

"В предмет сделки по продаже Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей", - говорится в сообщении компании.

Ожидаемый период для госрегистрации перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО "Кузбассэнерго" составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже, подписанного 20 июня 2019 года, при условии получения одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ.

Сверх указанной выше суммы сделки в рамках соглашения также предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение пяти лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий

Основной бенефициар "Сибирской генерирующей компании" (92,2%), угольной компании "СУЭК" (92,2%) и химического концерна "Еврохим" (90%) - Андрей Мельниченко. Forbes включил его в топ-200 богатейших российских бизнесменов, совместно владеющих 500 миллиардами долларов.

"Энел Россия" - российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО "ЕЭС России". Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, центральный офис находится в Москве. 56% компании принадлежит итальянской группе Enel. В состав "Энел Россия" на правах филиалов входят Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС и Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность электростанций компании - 9 428,7 МВт, тепловая мощность - 2 382 Гкал.