Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС структуре олигарха Мельниченко

14 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Сибирский ФО В России
Рефтинская ГРЭС, трубы (2015) | Фото: Накануне.RU

Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС структуре олигарха Мельниченко

Сегодня "Энел Россия" (56% компании принадлежит итальянской группе Enel) опубликовало результаты внеочередного общего собрания акционеров, которое прошло днем ранее в заочной форме. Единственным вопросом повестки стало одобрение крупной сделки по продаже угольной электростанции Рефтинской ГРЭС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Энел Россия", компания выступает в качестве продавца, а АО "Кузбассэнерго", дочерняя компании ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК) - в качестве покупателя. В итоге более 90% принявших участие в голосовании акционеров одобрили цену сделки, которая составляет не менее 21 млрд руб. без НДС и предполагает возможность корректировок на величину до 5%.

Рефтинская ГРЭС(2015)|Фото: Накануне.RU

"В предмет сделки по продаже Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей", - говорится в сообщении компании.

Ожидаемый период для госрегистрации перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу АО "Кузбассэнерго" составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже, подписанного 20 июня 2019 года, при условии получения одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ.

Сверх указанной выше суммы сделки в рамках соглашения также предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение пяти лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий

Основной бенефициар "Сибирской генерирующей компании" (92,2%), угольной компании "СУЭК" (92,2%) и химического концерна "Еврохим" (90%) - Андрей Мельниченко. Forbes включил его в топ-200 богатейших российских бизнесменов, совместно владеющих 500 миллиардами долларов.

"Энел Россия" - российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО "ЕЭС России". Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, центральный офис находится в Москве. 56% компании принадлежит итальянской группе Enel. В состав "Энел Россия" на правах филиалов входят Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС и Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность электростанций компании - 9 428,7 МВт, тепловая мощность - 2 382 Гкал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС структуре олигарха Мельниченко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Рефтинская ГРЭС, продажа, Мельниченко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети