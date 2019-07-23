14 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
дети, детский сад, роснефть, игрушки, детская мебель (2018) | Фото:пресс-служба Роснефть

Депутаты одобрили: жителям Екатеринбурга станет сложнее получить компенсацию за детсад

Комитет заксобрания Свердловской области по социальной политике одобрил законопроект, который касается порядка начисления компенсации платы, взимаемой с родителей за услуги детсадов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания, предложено установить критерий нуждаемости, согласно которому компенсация платы за детсады будет предоставляться родителям только в том случае, когда размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения, установленного на Среднем Урале.

Дело в том, что правительство Свердловской области было наделено полномочием, позволяющим устанавливать средний размер платы родителей за детсады, дифференцированно по муниципальным образованиям. По мнению спикера комитета Вячеслава Погудина, это значительно сдерживает в регионе рост цен на услуги образовательных организаций по присмотру и уходу за детьми.

Вместе с тем, депутат Александр Ивачев сообщал, что с принятием поправок в Свердловской области станет сложнее получить компенсацию расходов на детский сад. Если среднедушевой доход семьи будет в полтора раза превышать прожиточный минимум, то с 1 сентября 2019 года выплаты таким семьям производиться не будут. Сейчас закон "Об образовании в Свердловской области" предусматривает компенсации 20, 50, 70 и 100% платы за дошкольные образовательные учреждения для семей с одним, двумя, тремя, четырьмя детьми соответственно. Под действие нового закона попадут прежде всего жители Екатеринбурга с относительно высокими зарплатами, отмечал Ивачев.

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Депутаты одобрили: жителям Екатеринбурга станет сложнее получить компенсацию за детсад

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Теги: детский сад, вячеслав погудин



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