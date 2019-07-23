Мэрия Нижневартовска отремонтирует 13 квартир в доме на Спортивной, где сгорела крыша

Глава Югры Наталья Комарова, её заместитель Андрей Зобницев и глава Нижневартовска Василий Тихонов встретились с жителями пострадавшего от огня дома №5-а по Спортивной. В её рамках пострадавшие смогли обсудить с главой региона вопросы восстановления квартир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв. м. Пострадавшие начали получать временное жильё и матпомощь.

Тихонов рассказал, что семь пострадавших квартир находятся в муниципальной собственности. В шести из них ремонт власти города проводят за счет средств местной казны. От ремонта в седьмой квартире отказались жильцы. Кроме того, ремонт ещё шести полностью сгоревших квартир мэрия также взяла на себя.

Дом ремонтируют и местные бизнесмены. Они самостоятельно выразили готовность восстановить шесть квартир. Другие предприниматели окажут материальную помощь, в том числе предоставят мебель. Общая сумма такой помощи уже составила около 500 тыс. руб.. Мэр отметил, что 26 июля начнётся строительство новой крыши.

"Что касается ремонта тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, это сделают за счёт "Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов". Реконструкция начнётся уже сегодня. До конца года сделают отделку фасада", - сказал он.

Капитальный ремонт квартир начнется с 1 сентября – именно такой срок, по мнению экспертов, необходим, чтобы жилые помещения полностью просохли. Для этого жильцам выдают тепловые пушки. Заместитель главы региона Андрей Зобницев подчеркнул, что завершается разработка технологической карты проведения этих работ.

Ведущий инженер оценки технического состояния экспертной организации из Екатеринбурга Константин Адушкин сообщил, что во время обследования дома не нашли скрытых дефектов в перекрытиях и балках строения.

"Приборы показали, что сверхнормативных прогибов в сгибаемых элементах нет. Проект реконструкции кровли нами также подготовлен. В нём учтена замена утеплителя на более современный и эффективный", - сказал он.