Рекордное число артистов, журналистов, спортсменов и безработных: факты о новой Раде

В новой Верховной раде Украины впервые будет представлено однопартийное большинство, причем сформированное совершенно новой партией - "Слуга народа". Также 76% депутатов будут новичками (323 из 424), которые никогда не заседали в парламенте. Это тоже наибольший результат. В 1994 году было более 80%, но тогда "незалежный" парламент избирался впервые и после советского. Накануне.RU собрало интересные факты о новом украинском парламенте.

После обработки 96% бюллетеней, т.е. практически по окончательным данным, президентская "Слуга народа" набирает 253 места в Раде. Это существенно больше предыдущего рекорда, установленного в 2012 году Партией регионов (185). По спискам и одномандатным округам "Слуга народа" также достигла наибольшего результата за всю историю Украины - 43% и 129 (в 2012 году у "регионалов" было 34% и 113 мажоритарщиков). Она также победила в наибольшем количестве регионов - всех, кроме Луганской, Донецкой и Львовской областях.

Интересно, что в выборах вообще не участвовал формальный победитель прошлых выборов - "Народный фронт".

В новой Раде будет также рекордное количество профессиональных артистов, спортсменов и работников СМИ, причем не только из "Квартала 95", а также официально безработных. Всего таковых около 50 человек, и безработных из них примерно половина.

Любопытно, что 6 партий, набравших более 2%, будут получать госфинансирование в течение следующих 5 лет, в том числе партия блогера Анатолия Шария, резко критикующего украинскую политику. Его партия может рассчитывать на 12 млн грн. Она набрала больше всего в Донецкой (5,6%), Одесской (4,7%), Харьковской (4,2%) и других юго-восточных областях, а кроме того, в Киеве (3,1%).

Отметим, что состав новой Рады после обработки 96% бюллетеней почти не отличается от того, который сообщало Накануне.RU."Слуга народа" получает 253 мандата, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 45, "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") - 25, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 24, "Голос" певца Святослава Вакарчука - 20, кандидаты от других партий - 10, самовыдвиженцы - 47. Новый парламент, однако, не изменит политику Украины по Донбассу и отношения с Россией.