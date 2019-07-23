14 Августа 2020
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Общество В России
Ксения Собчак Константин Богомолов (2017) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Константин Богомолов назвал Собчак "освобожденной женщиной Востока"

Режиссер Константин Богомолов отметил 44-й день рождения в компании своей новой пассии Ксении Собчак (37). В этом году они обрели друг друга, по работе у Богомолова тоже все хорошо – стал худруком театра на Малой Бронной и снял скандальный сериал "Содержанки".

Праздник застал парочку на Сардинии, хотя поздравить возлюбленного телеведущая решила совместным селфи-видео, снятым в Узбекистане. И словами из песни Наташи Королевой "Маленькая страна". Богомолов в комментариях тоже признается в любви: "Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым".

Кстати, въедливые хейтеры Собчак в комментариях замечают, что на нежность в отношении Константина Ксению пробило аккурат тогда, когда ее бывший муж Максим Виторган перестал скрывать отношения с актрисой Нино Нинидзе – этих двоих тоже вместе застали на отдыхе. Кроме того, в очередном раунде рэп-баттла Сергей Шнуров намекнул на то, что Максим, возможно, является рогоносцем. Впрочем, об этом догадывались и до стихотворных признаний Шнура – иначе стал бы он бить Богомолова в лицо при встрече зимой этого года, когда слухи об адюльтере только появились?

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Константин Богомолов назвал Собчак "освобожденной женщиной Востока"

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Теги: ксения собчак, константин богомолов, отношения



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