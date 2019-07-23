Иск мэрии Екатеринбурга к шансонье Новикову будет рассматривать Арбитражный суд Москвы

Иск администрации Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову будет рассматривать Арбитражный суд Москвы. Связано это с тем, что бард не прописан в уральской столице.

Напомним, городские власти подали на барда в Арбитражный суд Свердловской области иск на 1,37 млн руб.: в такую сумму мэрия оценивает арендный платеж за землю под зданием на улице Малышева, 38 в Екатеринбурге. Сам Новиков на своей странице в социальной сети заявлял, что дом на Малышева, 38 - жилой.

"И я иногда в нем живу. И ничего за прилегающую к жилому дому землю я платить не должен", - утверждал он.

Накануне состоялось заседание, на котором было принято решение передать дело по подсудности из свердловского арбитража в другой суд. А сегодня было опубликовано соответствующее определение, из которого следует, что мэрия просит признать Новикова банкротом, а по закону, дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по месту жительства гражданина.

Как говорится в определении, Александр Новиков ранее был прописан в Екатеринбурге, но в августе 2015 года изменил место жительства на Москву, где теперь и зарегистрирован. При этом с регистрационного учета в Екатеринбурге он снят.

Как указывается в определении, в мэрии уральской столицы знали об этом на момент подачи иска. Любопытно, что Новиков является художественным руководителем екатеринбургского Театра эстрады, однако в суде не увидели доказательств этому.

"Заявителем доказательств того, что должник находится на территории Свердловской области, проживает, осуществляет трудовую деятельность не представлено", - говорится в тексте определения.

В связи с этим было принято решение передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Как отмечается в определении, данное решение может быть обжаловано в апелляционный суд в течение 10 дней.