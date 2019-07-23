14 Августа 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

Единственный врач-реаниматолог в городе пожаловалась губернатору на снижение зарплат медиков

Главе Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на снижение заработной платы медиков. Об этом на встрече с жителями в Нязепетровске заявила единственный врач-реаниматолог в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина работает в районной больнице, которую сегодня посещал глава региона. Учреждение нуждается в срочном ремонте.

"Складывается впечатление, что этот ремонт, который нужен больнице, будет выполнен за счёт снижения нашей заработной платы. Когда последний раз по суду нам присудили 3 млн, мы не получали молоко за вредность 2,5 года без объяснения причин. Сейчас мы получили уведомления, что не будем получать стимулирующие выплаты за стаж. У меня просьба к вам проверить законность снижения заработной платы из за лишения стимулирующих выплат", - обратилась она к руководителю области.

"Ремонт за счёт зарплаты врачей точно делаться не будет", - заверил Текслер и обратился к и.о министра здравоохранения Сергею Приколотину, чтобы он объяснил ситуацию.

больница Нязепетровска(2019)|Фото: Накануне.RU

больница Нязепетровска(2019)|Фото: Накануне.RU

"Эта тема не простая на нашей территории. Все изменения, которые происходят, они работают в рамках действующего законодательства, но не должны ущемлять права работников. Все изменения должны привести к стабилизации ситуации по выплате зарплаты, потому что на государственном уровне принято решение об увеличении основной части базовой окладной составляющей. Но понятно, что в целом объем средств, который направлен на заработную плату, он не меняется, поэтому изменения происходят за счёт стимулирующей составляющей. Главврачи принимают решения, за счёт каких основных направлений стимулирующей части заработной платы изменить эту структуру", - рассказал он.

Глава регионального минздрава заявил, что изменения не приведут к снижению зарплаты медицинского персонала.

"Если в результате изменений произойдет снижение зарплаты, будут приняты соответствующие меры и с нашей стороны будут возвращены все средства, фактически заработанные", - подчеркнул он.

Однако врач-реаниматолог опасается, что может пополнить ряды безработных, поскольку отказывается подписать уведомление об изменении оплаты труда.

"Этого допустить нельзя, ни о каком увольнении речь идти не может. Там действительно растет базовая часть оклада. Это установка, которая идёт по линии минздрава, это как раз для того, чтобы мы могли врачей привлекать, потому что у них всегда была низкая зарплата. На что надо обратить внимание, конечно, полностью все надбавки за стаж убирать у людей - это вызывает вопросы. Уж точно при серьезном стаже этого допускать нельзя, потому что это вопрос некой справедливости", - считает глава области.

Алексей Текслер рассказал, что попросил вице-губернатора Ирину Гехт заняться этой темой.

"Индивидуально надо на эту историю посмотреть. Это актуальный вопрос не только для Нязепетровска, но и для всей области", - подчеркнул он.

Алексей Текслер в Нязепетровске(2019)|Фото: Накануне.RU

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Единственный врач-реаниматолог в городе пожаловалась губернатору на снижение зарплат медиков

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Теги: Нязепетровск, Алексей Текслер, заработная плата медиков



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