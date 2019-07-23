В Тюмени на крыше многоэтажки может появиться офис - выход на крышу перекрыт, жильцы обеспокоены

В Тюмени разгорается скандал с домами жилого комплекса "Времена года". Жители одного из них заявили, что расположенные на крыше витражи внезапно стали не общедомовым, а нежилым имуществом, после чего на крыше начались строительные работы. Застройщик отмечает, что "помещение продано и хозяин вправе распоряжаться им, как хочет", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Одна из жительниц дома №7 по Менделеева, Галина, рассказала Накануне.RU, что её дом сдан 31 декабря 2014 г., он и ещё три жилых здания входят в ЖК "Времена года". Застройщик – ГК "Энко".

"Жилой комплекс – четыре дома: №№ 16 и 18 по Зелинского и 7 и 9 по Менделеева. У каждого есть технический подвал – там находится канализация, насосы и прочее, а также два технических этажа сверху, 18-й, где вся вентиляция и вытяжки, и 19-й. Там – витраж с пустой площадью, в середине которой установлены вытяжки. Они нужны для того, чтобы люди, застрявшие в лифте во время пожара, не умерли, а могли дышать воздухом с улицы. Двери лифта при этом блокируются. Эти витражи – общедомовое имущество, оно таким были изначально", – сказала она.

По словам жительницы дома, в 2015 г. застройщик перевёл витражи в доме №7 по Менделеева из общедомового имущества в нежилое и оформил их на себя.

"Мы задавали управляющей компании вопрос, на каком основании такое решение принято без согласования с собственниками и что там будет. Там выход в витраж – через крышу, а её управляющая компания всегда должна держать под замком. Во-вторых, там рабочие даже в случае какого-то ремонта должны ходить в мягкой обуви, чтобы не повредить специальное мембранное покрытие, чтобы не было протечек. Нам ранее объяснили, что специально всё оформлено на застройщика, чтобы ничего нельзя было перепродать или переделать. И вот в этом месяце вдруг в витражах на Менделеева, 7 начался какой-то ремонт", – сказала Галина.

Туда начали носить мешки с цементом и инструменты. Из-за этого стал застревать лифт.

"Мы забеспокоились: как это повлияет на крышу? Нам ответили, что собственник делает там ремонт, вскоре там будет офис. Оказывается, генеральный директор застройщика переоформила витражи на родственника. То есть хозяин – не она, а другой человек, который начал заниматься витражами. Когда одна из жительниц с ребёнком застряли в лифте, её не могли вытащить, потому что ключей от выхода на крышу не оказалось ни у управляющей компании, ни у лифтёров. Новый хозяин сменил там замки. Что будет с другими тремя домами "Времён года", неизвестно", – сказала она.

Подняться на крышу нельзя - путь преграждает такая дверь

В группе компаний "Энко" Накануне.RU сообщили, что проблемное помещение, о судьбе которого беспокоятся жители, является самостоятельным нежилым, и не относится к общедомовому. Оно было продано в 2015 году.

"Как застройщик "Энко групп" не отслеживает судьбу квартир или нежилых помещений после их продажи. Собственник имущества может распоряжаться им, а также несёт ответственность за его содержание, то есть ему не требуется проводить общедомовое собрание – помещение не является общедомовым", – подытожили в компании.