14 Августа 2020
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Экономика Тюменская область
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

В Тюмени откроется представительство торгового дома "Узбекистан-Ямал"

В Тюмени откроется представительство торгового дома "Узбекистан-Ямал". Об этом договорились производственная фирма "Ныда-ресурс" (ЯНАО) и компания "Капитал-агро импекс" (Узбекистан). Подписанное соглашение стало итогом рабочего визита представителей Ямала в республику Узбекистан, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В 2019 году"Ныда-ресурс" выступила в роли инвестора при реализации проекта по строительству межрегионального агропромышленного комплекса по высокотехнологичной переработке мясной продукции на базе индустриального парка "Богандинский". Реализовывать проект будет ООО ПФ "НиТа".

"Создание торгового дома "Узбекистан-Ямал" с представительством в Тюмени значительно расширит рынок сбыта нашего резидента. Мы будем содействовать развитию новой компании и готовы предложить к услугам предприятия всю необходимую инфраструктуру для организации новых производственных и складских комплексов», — прокомментировала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"В перспективных планах торгового дома — создание совместных предприятий для переработки продукции с обеих сторон, — рассказывает генеральный директор ООО "ПФ "Ныда-ресурс" Жанна Гусак. — Чтобы обеспечить развитие этих предприятий, мы начнем с торговли, будем осуществлять поставки узбекских товаров в Тюмень и на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа и экспортировать продукцию тюменских и ямальских производителей в Узбекистан".

После подписания соглашения участники посетили площадки индустриальных парков Тюменской области и познакомились с мерами государственной поддержки бизнеса, доступными в регионе.

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В Тюмени откроется представительство торгового дома "Узбекистан-Ямал"

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Теги: узбекистан-ямал, богандинский, ныда-ресурс



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