Абызов не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался сотрудничать со следствием.

В Басманном суде Москвы сегодня решается вопрос о продлении срока ареста обвиняемому и другим фигурантам дела.

Следователь заявил, что свою вину фигуранты не признали, пояснений не дают, передает ТАСС.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Ранее арест экс-министру продлили до 25 июля.