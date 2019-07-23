На Среднем Урале девочка получила травмы ног, упав с неисправной качели во дворе

В Каменске-Уральском при падении с качели пострадала 11-летняя девочка.

Инцидент произошел во дворе дома №35 на улице Суворова в июле этого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Девочка пошла в магазин с подругой, на обратном пути они решили покачаться на качели, которая оказалась неисправной. Девочка упала и об острые края конструкции разрезала себе ноги. После этого ее положили в больницу.

Сейчас следователи устанавливают подробности инцидента.