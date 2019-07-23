Следственный комитет проверит покупку гостиницы в Серове, с которой просили разобраться Путина

Следственный комитет проверит информацию о возможных нарушениях при покупке гостиницы в уральском городе Серов.

Напомним, ранее местный юрист Анастасия Семеновых выступила с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину. По ее данным, серовские депутаты могли быть замешаны в сделке по покупке за бюджетные деньги гостиничного комплекса "Надеждинский", в котором также расположен ресторан. Сумма сделки, по данным юриста, составила около 50 миллионов рублей, а некоторые депутаты якобы являются совладельцами данного комплекса.

"На основании вышеуказанных фактов, которые волнуют большинство жителей Серовского городского округа, просим... провести проверку, выяснив, имеется ли в вышеуказанных действиях коррупция", - говорилось в обращении к Путину.

Сегодня стало известно, что проверку начал Следственный комитет. Как говорится в ответе СКР (есть в распоряжении Накануне.RU), обращение по данному факту зарегистрировано и направлено для организации проверки в Серовский межрайонный следственный отдел.

Об итогах проверки в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.