Следственный комитет проверит покупку гостиницы в Серове, с которой просили разобраться Путина

14 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

Следственный комитет проверит покупку гостиницы в Серове, с которой просили разобраться Путина

Следственный комитет проверит информацию о возможных нарушениях при покупке гостиницы в уральском городе Серов.
Читайте также:

Напомним, ранее местный юрист Анастасия Семеновых выступила с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину. По ее данным, серовские депутаты могли быть замешаны в сделке по покупке за бюджетные деньги гостиничного комплекса "Надеждинский", в котором также расположен ресторан. Сумма сделки, по данным юриста, составила около 50 миллионов рублей, а некоторые депутаты якобы являются совладельцами данного комплекса.

"На основании вышеуказанных фактов, которые волнуют большинство жителей Серовского городского округа, просим... провести проверку, выяснив, имеется ли в вышеуказанных действиях коррупция", - говорилось в обращении к Путину.

Сегодня стало известно, что проверку начал Следственный комитет. Как говорится в ответе СКР (есть в распоряжении Накануне.RU), обращение по данному факту зарегистрировано и направлено для организации проверки в Серовский межрайонный следственный отдел.

Об итогах проверки в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Следственный комитет проверит покупку гостиницы в Серове, с которой просили разобраться Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Серов, гостиница, проверка, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2019 11:08 Мск Путина попросили проверить покупку гостиницы в Серове, где не было денег на ремонт моста

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети