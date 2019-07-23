Самолет "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в аэропорту Осло

Airbus A321-211 "Аэрофлота", вылетевший из столицы Норвегии в Москву рейсом SU2175, готовится к посадке в аэропорту вылета. Сейчас он выполняет круги неподалеку от аэропорта, вероятно, вырабатывая топливо и ожидая захода на посадку.

Через полчаса после взлета борт подал так называемый сигнал бедствия #squawk7700, который чаще всего свидетельствует о срабатывании датчика какой-либо неполадки.

Самолет успел набрать высоту, но уже над территорией Швеции снизился до двух километров, развернулся и начал движение в направлении аэропорта Осло.