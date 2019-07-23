14 Августа 2020
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самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

Самолет "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в аэропорту Осло

Airbus A321-211 "Аэрофлота", вылетевший из столицы Норвегии в Москву рейсом SU2175, готовится к посадке в аэропорту вылета. Сейчас он выполняет круги неподалеку от аэропорта, вероятно, вырабатывая топливо и ожидая захода на посадку. 

Через полчаса после взлета борт подал так называемый сигнал бедствия #squawk7700, который чаще всего свидетельствует о срабатывании датчика какой-либо неполадки.

Самолет успел набрать высоту, но уже над территорией Швеции снизился до двух километров, развернулся и начал движение в направлении аэропорта Осло.

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Самолет "Аэрофлота" готовится к экстренной посадке в аэропорту Осло

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Теги: аэрофлот, осло, возвращение, неполадки на борту



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