14 Августа 2020
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Экономика Тюменская область
Александр Моор (2018) | Фото: регион тюмень

"Мы подставим плечо". Моор призвал муниципалитеты создавать индустриальные площадки

Результат деятельности индустриального парка "Боровский" станет хорошим стимулом для других территорий, которые начнут создавать такие площадки в ближайшее время, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона считает, что опыт "Боровского" будет показательным примером для предпринимателей. "Они увидят, что инструмент работает и поймут, что заниматься бизнесом можно не только в столичном районе, но и в другом, даже самом отдаленном населенном пункте", - отметил глава области.

В первом полугодии текущего года был проведен мониторинг поступивших предложений от муниципалитетов по созданию промышленных площадок. У каждой территории своя ситуация, где-то уже есть участки с частично подведенной инфраструктурой и потенциальными инвесторами, а где-то вопрос только в стадии рассмотрения. Часть городов самостоятельно, исключительно за счет средств местного бюджета, начали работу в этом направлении. В частности, в Казанском и Уватском районах средства, полученные в форме грантов по результатам областного рейтинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, направляются на межевание участков для инвестиционных площадок.

"Мы прекрасно понимаем, что потребуется финансовая поддержка на создание всей необходимой инфраструктуры индустриальных парков в муниципалитетах. Но инициатива по созданию таких площадок должна исходить от территории, а мы со своей стороны подставим плечо, поможем эти проекты реализовать. Этот вопрос на постоянном контроле. Резиденты муниципальных площадок также будут пользоваться всеми налоговыми преференциями", – подчеркнул Александр Моор.

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"Мы подставим плечо". Моор призвал муниципалитеты создавать индустриальные площадки

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Теги: индустриальный парк, боровский, александр моор



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