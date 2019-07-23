Депутаты одобрили отмену льгот для пальмового масла

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в Налоговый кодекс. согласно которым ставка НДС на пальмовое масло повышается с 10% до 20%. В окончательном чтении проект может быть принят уже завтра, передает корреспондент Накануне.RU.

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Положение об отмене льгот в качестве поправки ко второму чтению депутаты внесли в проект о пониженной ставке НДС в отношении плодово-ягодной продукции. Глава бюджетного комитета Андрей Макаров отметил, что парламентарии предложили Правительству в ходе рассмотрения бюджета направить дополнительные средства от повышения налога на пальмовое масло отечественным производителям молока.

Ранее эксперты Накануне.RU отмечали, что использование переработчиками пальмового масла влияет на стоимость закупа молока. Также они прогнозировали рост стоимости продуктов с содержанием пальмового масла.